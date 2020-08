Entrée en sixième et CFEE : 285.812 Candidats Inscrits

L’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième prévus jeudi et vendredi au Sénégal concernent 285.812 candidats, un effectif dont les filles représentent 53%, a indiqué mardi le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla.Les candidats sont répartis dans 1.781 centres d’examen, a ajouté M. Talla lors d’un point de presse.‘’D’importantes dispositions ont été prises sur le plan pédagogique et sanitaire pour le respect strict des mesures barrières [contre] la pandémie de Covid-19’’, a-t-il assuré.Le 10 août déjà, ‘’toutes les opérations de convoyage’’ du matériel nécessaire à l’organisation de l’examen du CFEE et du concours d’entrée en sixième ont été effectuées dans le ‘’respect strict des normes édictées par les autorités sanitaires’’, selon Mamadou Talla.L’examen du baccalauréat se poursuivra à partir du 2 septembre, à la suite du déroulement des épreuves anticipées de philosophie, qui ont eu lieu la semaine dernière, a-t-il rappelé, ajoutant que l’examen du brevet de fin d’études moyennes est prévu le 14 septembre.Les élèves des classes d’examen (CM2, troisième et terminale) ont repris les cours le 25 juin, après une suspension qui a duré plus de trois mois, en raison de la pandémie de Covid-19.