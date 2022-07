Fermeture du CROUS de l'UGB : Les enseignants dénoncent une décision unilatérale

La décision prise par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis (CROUS) de l'université Gaston Berger de fermer définitivement le campus social jusqu'au mois d'octobre, suite à l'intrusion d'étudiants dans les restaurants et le saccage des lieux, n'est pas du goût des enseignants. La Coordination du syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) de l'université Gaston Berger de Saint Louis l'a fait savoir à travers un communiqué rendu public. L’entité a tenu une Assemblée générale (AG) le jeudi 21 juillet 2022, à 12h, à l'amphithéâtre B pour apprécier la situation de l'université.





"Cette décision unilatérale a provoqué la convocation, en procédure d'urgence, du Conseil académique extraordinaire du mardi 19 juillet 2022. A l'issue dudit Conseil, la décision de suspendre toutes activités pédagogiques jusqu'au 3 octobre 2021 a été prise" note le document. Qui ajoute que l'acte du directeur du CROUS a été unanimement dénoncé par les représentants du personnel d'enseignement et de recherche présents au Conseil académique.





Toutefois, l'Assemblée générale de Coordination condamne, avec la dernière énergie, tous les actes de saccage des restaurants ainsi que la violence sous toutes ses formes et exige l'identification et la sanction, de la manière la plus ferme, des auteurs de ces actes.