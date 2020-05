Formation professionnelle : Les assurances du ministre aux élèves pour une reprise «non risquée»

Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Dame Diop, a précisé que, comme pour les élèves des classes d’examen de l’enseignement général, ceux de l’enseignement technique et de la formation technique qui sont en classe d’examen sont aussi concernés par la reprise des cours du 2 juin prochain. «Cette reprise concerne tous les élèves qui sont dans l’enseignement technique en classe de Terminale. Et à côté de ceux-là, sont concernés également tous ceux qui sont dans l’enseignement professionnel, à savoir : le CAP3, le BT3, le BT2 mais aussi le BEP2 et le BTS2. Bref, tous les élèves qui sont dans l’enseignement professionnel, qu’ils soient du public ou du privé, et qui sont en terminale et qui sont dans les examens d’État, sont concernés par cette ouverture du 2 juin, parce qu’ils vont aller faire un examen d’État», a précisé Dame Diop, qui était l’invité du journal de 20h de la Rts de ce jeudi 14 mai.





«Les conditions sont en train d’être prises pour le respect du protocole sanitaire»





Aussi, le ministre a rassuré que lui et ses collègues en charge de cette réouverture sont en train de travailler pour «protéger» les apprenants contre le coronavirus. «Aujourd’hui, il est question de reprendre les cours à partir du 2 juin et nous sommes en train de travailler d’arrache pied pour le secteur de l’éducation depuis, pour que cette rentrée puisse se faire, mais puisse se faire dans les conditions conformes au respect du protocole sanitaire édicté par le personnel du ministère de la Santé. Je voudrais vraiment rassurer tous les parents, tous les élèves que les conditions sont en train d’être prises sur instruction du président de la République pour que le protocole sanitaire qui est édicté soit respecté au niveau de tous les établissements et, au nom de l’équité territoriale, même les établissements les plus éloignés de l’intérieur du pays», rassure-t-il.





Et d’ajouter : «Il y a un dispositif sanitaire qui est en train de se faire et nous avons mis en place un comité interministériel où il y a tous les 14 ministères impliqués dans cette question de reprise des cours».





Sous ce rapport, la tutelle a noté que l’ensemble des acteurs de l’éducation, qui sont intéressés par la vie de l’école, ont été consultés et unanimement tout le monde est d’accord à côté de l’État qu’aujourd’hui, «il faut sauver l’école et sauver l’année aussi tout en sauvant les vies».





«Pas plus de 20 élèves par classes»





Sur instruction du ministère de la Santé, Dame Diop a également renseigné que, lui et ses collègues en charge de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, ont décidé de ne pas mettre plus de 20 élèves par classes. Et pour ce faire, il dit qu’ils ont décidé également que tous les enseignants, qu’ils aient des classes d'examen ou pas, reprennent le chemin de l'école dans la fourchette du 18 au 28 mai. Ce, pour permettre aux chefs d'établissement (directeur, principal et proviseur) de «réorganiser» les classes afin de respecter la distance physique de 1 à 1,5 mètre.