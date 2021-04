Gestion des effectifs dans le campus social : Un système électronique et une carte de résidence en gestation (DG Coud)

Un système électronique pour l'Ucad

La croisade contre la violence au sein du campus universitaire de Dakar est plus que jamais lancée. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), pointé du doigt dans l’affaire Ismaël Gaoussou Diémé (décédé suite à la bataille rangée entre les associations d’étudiants Kekendo et Ndeflengue) qui logeait toujours dans le campus social, alors qu’il ne s’est plus inscrit depuis 2015, a entamé des réformes profondes.





D’après son directeur Maguette Sène, «il est prévu de mettre en place une plateforme numérique» pour la codification qui charrie souvent de vives tensions dans le campus.





«Avec la plateforme numérique, les demandes se feront en ligne, pour avoir une chambre. Tout ayant droit qui entre dans la plateforme pourra faire sa demande qui va être comptabilisée dans le système. Il y aura des critères qui vont être intégrés. Au finish, tout le monde saura quelles sont les personnes qui ont été retenues. Cela se fera de la manière la plus transparente possible», assure-t-il.





En plus, une carte de résidence sera délivrée à tout étudiant qui loge à l’Ucad, afin de pouvoir filtrer les entrées et réglementer les sorties. Une réforme qui entrera en vigueur aussitôt après l’élection du bureau des amicales de faculté, pour le moment suspendu par le Conseil restreint de l’université.