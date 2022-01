Graduation Ensup’Afrique : Près de 2000 lauréats distingués

L’institut de formation professionnelle, Ensup ‘Afrique, a organisé, vendredi, une grande cérémonie de graduation pour les lauréats de la promotion 2016 à 2020. En 10 ans d’existence, cette école de grande renommée a pu s’intégrer dans le marché et s’inscrire dans le cœur de beaucoup de Sénégalais. Sous le parrainage du PDG de Radisson et de Teyliom, Yerim Sow et du directeur général du port autonome de Dakar, Ababacar Sadikh Bèye, parents et autres autorités de l’Etat ont assisté à cette grande fête.





A cet effet, près de 2000 lauréats toutes filières confondues ont été distingués devant leurs parents et membres de l’administration en recevant leurs parchemins. Le directeur général de l’école, M. Ibrahima Mbengue s’est ainsi prononcé devant l’assistance tout en réjouissant de la réussite de cette cérémonie.





Selon le sociologue, « c’est un grand honneur pour les étudiants qui se sont sacrifiés pendant tant d’années de labeur. Ces trois promos sont réunies parce que à cause de la Covid, on n’a pas pu organiser l’année dernière cette grande manifestation. Aujourd’hui, on s’est rattrapé pour ces étudiants-là qui se sont beaucoup donné pour en arriver à ce jour ». A ce propos, M. Mbengue a aussi lancé un message en incitant les étudiants actuels de prendre exemple sur leurs ainés.





Pour rendre la fête plus belle, des artistes de renom parmi lesquels le jeune Faramareen Wally Ballago Seck, et Sidy Diop sont venus rehausser la cérémonie. Ces deux artistes qui actuellement font le buzz au Sénégal ont fait de belles prestations musicales devant une foule immense. Ainsi, la première partie a été assurée par Sidy Diop avant l’arrivée spectaculaire du fils de Thione Ballago Seck, qui a enflammé Cices devant les étudiants.