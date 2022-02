Grève dans l'éducation : Les enseignants durcissent le ton

9 e Plan d'action des enseignants

Les syndicats d’enseignants ont encore durci le ton. Pour leur 9e plan d’action entamé ce lundi 14 février, le G7 va observer une présence passive avec le port du brassard rouge. Le mardi 15 février, ils ont opté pour un débrayage à partir de 9 h, suivi d’AG départementales à Saint-Louis, Diourbel et Mbour.





Une grève totale est prévue également pour le mercredi 16 et le jeudi 17 février 2022.





De plus, il envisage le boycott des commissions d’examen de CEAP/CAP, des cellules d’animations pédagogiques, de toutes formes d’évaluations.