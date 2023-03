Insolite : L’affaire Sonko-Adji Sarr s’invite au CESTI…

Le dossier Adji Sarr/Ousmane Sonko connaît des développements insolites. Cette fois-ci, l'affaire s'est invitée au Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI), une école où on forme des journalistes, comme sujet de d’un contrôle continu.



En effet, pour tester la compréhension de ses étudiants en Éthique et Déontologie, un professeur de ladite école a donné l'affaire Adji sarr /Ousmane Sonko comme cas de pratique.