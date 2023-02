Jica Chair : Mobilité universitaire entre Ucad et Japon

Mobilité universitaire entre Ucad et Japon

Le programme Jica Chair a été lancé, ce vendredi, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ainsi que le premier séminaire qui va avec. Il s’agit d’une initiative du Japon démarrée en 2018 en partenariat avec des universités japonaises et visant « à former de futur leader dans les pays en développement ».





Des programmes d’études pourront être suivis par les Africains dans différentes écoles et universités du Japon. Il est ainsi prévu des cours intensifs et de courte durée sur les expériences de développement du Japon dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de l’histoire, de la politique, de l’administration publique, du droit…





« C’est un programme d’échanges qui permet à des enseignants chercheurs de séjourner au Japon, de développer des programmes avec des enseignants japonais. C’est aussi un programme de mobilité qui permet aux étudiants d’avoir des programmes de visite au Japon. L’Ucad pourra aussi accueillir à la fois des enseignants et des étudiants japonais », explique Pr Birahim Bouna Niang, représentant du recteur Ahmadou Aly Mbaye.





Une recherche de qualité dépendant de l’environnement, cet échange sera une bonne opportunité pour les enseignants-chercheurs de l’Ucad.





Par ailleurs, le programme offre des possibilités de coopération et de partenariat pour le développement. De ce fait, des pays comme le Sénégal pourront profiter de la grande expérience du Japon basée sur le développement endogène. Un développement enclenché sur une base non occidentale, tirée de sa tradition et de son identité. « Le japon pourrait être le meilleur exemple à suivre pour les pays en voie de développement », aiguillonne l’ambassadeur de Tokyo.