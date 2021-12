Jury d'Agrégation en sciences économiques : Le Sudes/Esr exige la démission du recteur Ahmadou Aly Mbaye

Le Sudes/Esr recuse Ahmadou Aly Mbaye comme membre du jury

Le recteur Ahmadou Aly Mbaye est soupçonné de conflit d'intérêts par le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement supérieur (Sudes/Esr). Cela dans le cadre de sa présidence du jury d'Agrégation de sciences économiques. L'entité syndicale a ainsi demandé sa démission.





"Il doit faire preuve de grandeur, en démissionnant de la présidence du jury d’Agrégation de sciences économiques’’.





‘’Le conflit d’intérêts désigne «toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction». Une partie de notre communauté universitaire a pu penser que le recteur Ahmadou Aly Mbaye a indûment influé sur le sort des collègues ayant échoué au dernier concours d’Agrégation d’économie et un acteur majeur de l’enseignement supérieur sénégalais a presque accusé le recteur de cette université de prise illégale d’intérêts», affirme le Sudes/Esr dans une déclaration rendue publique.





Selon les camarades du Dr Oumar Dia, ‘’cela montre que la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons, à savoir que le recteur de la première université publique sénégalaise, a le double honneur de présider le jury d’Agrégation de sciences économiques et de siéger dans la commission (Comité consultatif général du Cames) qui examinerait les éventuels appels intentés contre les décisions de ce jury, est constitutive de conflit d’intérêts’’.





Aussi, le Sudes/Esr ‘’n’ose pas croire que le recteur de l’université Cheikh Anta Diop ait pu régler des comptes à l’international en bloquant la carrière scientifique de ceux qui relèvent de son pouvoir hiérarchique’’.









Pourtant, le Sudes /Esr ‘’avait déjà exprimé en privé à Monsieur le Recteur de l’Ucad sa préoccupation face aux recrutements qu’il avait opérés à la Faseg et dont le Sudes /Esr et une partie de la communauté estimaient qu’ils ne respectaient pas les formes légales. Le recteur Ahmadou Aly Mbaye s’honorerait donc en renonçant à présider le jury d’Agrégation de sciences économiques et à se contenter de ne siéger que là où ses fonctions administratives actuelles l’appellent’’.









Pour toutes ces raisons, le Sudes/Esr ‘’félicite les candidats sénégalais et de l’Ucad promus par les différents jurys d’Agrégation et Cts du Cames’’ et ‘’exprime sa compassion et ses encouragements aux recalés et se tient à leur disposition pour tout accompagnement syndical dont ils ont besoin’’. Il ‘’appelle tous les acteurs de l’université sénégalaise à la retenue et au respect mutuel’’ et ‘’demande solennellement au recteur Ahmadou Aly Mbaye de faire preuve de grandeur, en démissionnant de la présidence du jury d’Agrégation de sciences économiques’’.









Enfin, ‘’le Sudes/Esr souligne que cette demande ne préjuge nullement de la véracité des soupçons de prise illégale d’intérêts proférés contre Monsieur le Recteur de Dakar, mais tire simplement la conséquence logique du fait que ces soupçons ont été rendus possibles par une situation de conflit d’intérêts qu’il est préférable d’éviter’’.