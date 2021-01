Kédougou - Lycée de Saraya : Les élèves décrètent 72 h de grève pour réclamer des toilettes et de l’eau

Après 48 heures de grève, les élèves du lycée de Saraya sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont décrété cette fois-ci 72 h de grève pour exiger des autorités la réhabilitation des toilettes, la fourniture en eau de leur établissement et la mise à disposition en nombre suffisant de professeurs surtout dans les disciplines scientifiques.Pour manifester leur ras-le-bol, après leur assemblée générale tenue au lycée, ils ont délogé toutes les écoles de la commune de Saraya paralysant ainsi tout le système éducatif. Et les élèves sont décidés à aller jusqu’au bout pour obtenir gain de cause.A en croire la présidente du gouvernement scolaire, Mariama Kanouté, « Cette situation est devenue récurrente au lycée de Saraya.Depuis trois ans nous sommes confrontés à cette non fonctionnalité des toilettes et à un manque d’eau. Nous sommes obligés d’aller en brousse pour nous soulager.Et avec cette situation, les professeurs ne font aucune preuve de compréhension quand tu arrives en retard. Nous n’en pouvons plus ! Trop c’est trop ! Nous n’accepterons plus d’être les dindons de la farce » fulmine-t-elle.La rencontre initiée par les autorités scolaires et les parents d’élèves n’a pas permis d’arrondir les angles. Les élèves restent toujours campés sur leur position. Ils se sont donné rendez-vous samedi prochain pour, disent-ils, passer à une vitesse supérieure.Au même moment, les élèves du CEM de Bembou, localité située à 12 Km de Saraya ont déserté les salles de classes pour 72 h pour un manque d’un professeur d’arabe.