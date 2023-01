Kolda : Des élèves en grève réclament la réduction des programmes scolaires

Ce samedi a été une journée sans classe à Kolda. Des élèves en grève exigent la réduction des programmes scolaires dans l'enseignement. Ils se sont donné rendez-vous ce matin au lycée Bouna Kane dans la commune de Kolda pour lancer les premiers pas de ce combat.



A en en croire Ibrahima Baldé, élève de terminale série littéraire, "les programmes scolaires sont trop longs et axés sur plusieurs chapitres. Ce qui ne facilite pas les choses chez les élèves surtout des candidats aux examens". Et notre interlocuteur d'ajouter que beaucoup d'élèves échouent à cause de ces programmes élastiques et kilométriques. Les potaches ne sont pas heureux dans ces programmes où disent-ils, " certaines leçons n'ont aucune utilité dans l'avenir". Ils en veulent pour preuves " des chapitres où leçons qui n'ont jamais fait l'objet d'épreuves dans une évaluation certifiée ou normative. Ils ont cité le cas de l'histoire et de la géographie. Une discipline scolaire largement décriée par les apprenants sur les nombreuses leçons à dérouler par les professeurs. D'ailleurs ces grévistes soulèvent un paradoxe dans l'enseignement-apprentissages de l'histoire et de la géographie où les professeurs fonctionnent avec 04 heures par semaine malgré la longueur du programme.