L’école qui a formé Macky Sall menace ruine, les parents d’élève alertent sur le danger qui guette les enfants

Les élèves du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack ne sont plus à l'abri. La vétusté du bâtiment de l'école constitue une véritable menace pour la sécurité des élèves. Cette alerte vient de l'Association des parents d'élèves dudit lycée.



"Nous avons déploré depuis l'année passée la situation de l'école. Et nous continuons encore et encore à déplorer cette situation. Ce qui est grave est que depuis lors rien n'est encore fait. Les autorités ont opté pour le mutisme face à ce danger. Ni l'Inspection Académique, ni le gouverneur, ni le préfet ne peuvent dire qu'ils n'ont pas été mis au courant. La preuve, l'un des bâtiments et le bloc qui abrite l'intendance de l'école sont tous fermés par la direction de la protection civile et le préfet lui-même. Pas plutard que l'année passée le bâtiment D devait abriter un jury pour le baccalauréat, mais le jury a été délocalisé pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui,il y a au moins 1400 âmes qui sont dans ces bâtiments là. Nous n'allons pas attendre qu’il y ait une tragédie pour parler. Leur vie est en danger.C'est pourquoi nous interpellons directement le ministre de l'Éducation nationale, les autorités ,ainsi que les bonnes volontés pour éviter le pire", a lancé Mbaye Thiam, le président de l'Association des parents d'élèves du lycée sur les ondes de la Rfm.



Pourtant, l'établissement peut se vanter d'avoir formé l'actuel président de la République du Sénégal qui a obtenu son baccalauréat au sein du lycée, mais selon l'association des parents d'élèves, le chef de l'Etat Macky Sall “n'a encore rien fait pour améliorer la situation de l'établissement qui lui a permis de devenir ingénieur”.