L’ESTM et l’Université Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) signent un accord de partenariat

Ce mercredi 26 avril, Ousmane B. Aphane DIENE, Directeur Général de l'Ecole Supérieure de Technologie et de Management (ESTM) et sa délégation, ont été accueillis par le Pr Moussa Lo, Recteur de l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (ex UVS), pour la signature d'un accord de partenariat entre les deux établissements d'enseignement supérieur.





L'objectif de cet accord de partenariat est de coopérer sur des programmes d'enseignement pour améliorer les qualifications des étudiants des deux institutions dans les domaines de l'e-learning, de la recherche, de la mobilité étudiante et de la vulgarisation de la culture scientifique.





Pour ce faire, l'ESTM et l'Université Cheikh Hamidou Kane (ex UVS) prévoient des échanges de compétences techniques, matérielles et pédagogiques, ainsi que la mise à disposition de leurs différentes salles, y compris les espaces numériques ouverts, et le développement de projets conjoints.