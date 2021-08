La Cosydep critique le programme des tenues scolaires

Cheikh Mbow Cosydep critique le budget de 10 milliards des uniformes

Le directeur exécutif de la COSYDEP, Cheikh Mbow a critiqué le programme des tenues scolaires mis en place par le ministère de l’Education nationale. « Le programme des tenues scolaires vise à développer un secteur autre que l’éducation : l’artisanat », dit-il.





D’après « Les échos », Cheikh Mbow estime que les priorités sont ailleurs. En conférence virtuelle, hier, il a décrié la démarche unilatérale du ministre de l'Education, Mamadou Talla qui selon lui avait mis en place un cadre de concertation avec des rencontres mensuelles avec les acteurs de l’éducation pour échanger sur les questions qui touchent à ce secteur.





La Cosydep d’ajouter que ce programme n’a aucune finalité sur la performance des élèves. Mieux, Cheikh Mbow affirme « qu’un programme de l’éducation doit d’abord prendre en compte les questions de l’éducation avant d’impacter un autre secteur ».





Les défis, pour M. Mbow, ont pour nom de « résorber le déficit d’infrastructures en augmentant les salles de classes et les tables bancs, de solder le passif des enseignants, de construire des toilettes pour une école sénégalaise aux normes et pour une offre de qualité et les résultats suivront », a-t-il lancé.