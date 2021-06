Le lycée des Parcelles Assainies décrète une journée noire ce vendredi

Le Lycée des Parcelles Assainies décrète une journée noire

Le personnel et les élèves du lycée des Parcelles assainies, comptent croiser les bras ce vendredi pour exiger l’achèvement des travaux de l’établissement entamés depuis 2018. Selon « Rewmi Quotidien », ces professeurs, élèves et parents d’élèves ont décidé d’accélérer la cadence en décrétant une journée noire tout en perturbant les compositions et examens des établissements scolaires de Dakar et Banlieue prévus au courant des mois de juin et juillet.