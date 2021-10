Les enseignants du privé invités à se syndiquer pour défendre leurs intérêts

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants (SUDES) conseille aux enseignants du privé laïc et franco-arabe d’"adhérer massivement dans les syndicats du privé", en vue d’assurer une prise en charge de leurs préoccupations et revendications.



"Le SUDES/Enseignement Privé exhorte les enseignants du privé laïc et franco-arabe à adhérer massivement dans les syndicats du privé, notamment au Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES)/Enseignement privé pour mieux faire prendre en charge leurs préoccupations et revendications (…)", indique un communiqué parvenu à l’APS.



Considérant que "c’est l’union qui fait la force", le SUDES/Enseignement Privé s’élève contre le sort réservé aux enseignants du privé.



Il dénonce par exemple le fait qu’ils n’auraient pas reçu de compensations après le remboursement de la quasi-totalité des arriérés de scolarité dus à leurs employeurs pendant la pandémie de Covid-19.



Il relève aussi que "contrairement à la législation en vigueur, des enseignants titulaires de CDI n’ont pas perçu leurs salaires durant les vacances dans certains établissements privés d’enseignement".



"Le SUDES/EP, tout en condamnant énergiquement cette injustice fragrante, exige que tous les enseignants victimes d’une telle situation soient remis dans leurs droits", "le prétexte de la pandémie de COVID 19", ne pouvant "expliquer cette violation délibérée des droits sociaux", selon le syndicat.



Il note par ailleurs que la plupart des "vacataires" de l’enseignement privé "devraient bénéficier d’un CDI après des années de CDD" et "bénéficier de salaires des vacances".



Il juge regrettable que "certains déclarants responsables, sous la contrainte, font signer à des enseignants « des contrats de prestations » renouvelables à l’infini avec des salaires dérisoires et une précarité de l’emploi inadmissible".



Il invite "les autorités à mettre en œuvre la législation en vigueur pour mieux organiser le secteur de l’enseignement privé".



Il préconise à cet effet d’"ériger la Division de l’enseignement privé en Direction nationale avec des moyens humains, financiers et logistiques suffisants pour le contrôle régulier des écoles privées".



"De même, le SUDES/EP exige la formation diplômante des enseignants du privé pour leur éviter entre autres, d’être d’éternels « stagiaires »".