Leurs dossiers forclos : Des centaines d’élèves risquent de ne pas passer le Bac

À quelques mois des examens du Baccalauréat, beaucoup d’élèves en classe de terminale sont dans le désarroi. Ces derniers risquent de ne pas passer l’examen. La cause : leurs dossiers de candidature ont été déclarés forclos par l’Office du Bac.





Des de lycées de Dakar comme Blaise Diagne, John Kennedy sont concernés par cette situation qui hante l’esprit des parents d’élèves. Ils ont lancé un cri du cœur, ce lundi, pour avoir une dérogation.





‘’J’ai recensé 77 cas à Dakar, 38 à Thiès et 30 à Matam. Certainement, il y en a d'autres. Avec les grèves dans les centres d’état civil et des tribunaux, certains parents n’ont pu avoir à temps des extraits de naissance pour leurs enfants’’, a fait savoir le porte-parole des parents d’élèves Babacar Ousmane Fall, lors d’un point de presse.





Ce dernier d’ajouter : ‘’Nous demandons une dérogation de quelques heures seulement pour sauver l’éducation de ces enfants, parce que les dossiers sont disponibles dans les écoles. Il ne reste que le dépôt. Certains ne vont plus à l’école depuis qu’ils sont au courant. Face à cette situation, les enfants peuvent verser dans des activités qui ne sont pas souhaitables.’’





Après plusieurs demandent auprès de l’Office du Bac qui n’ont pas abouti, certains parents d'élèves ne savent plus à quel saint se vouer.