Linguère: Les parents d’élèves demandent aux enseignants et à l’Etat de trouver une solution urgente pour mettre fin à la grève

Greve des élèves de Linguère

Face aux grèves cycliques des enseignants qui secouent le déroulement normal des enseignements apprentissages, les parents d’élèves du département de Linguère sont sortis de leur mutisme pour élever la voix. Ils ont organisé hier un sit-in à Dahra pour demander aux enseignants et à l’Etat de trouver une solution urgente afin de sauver l’année scolaire.





Selon le président de l’association des parents d’élèves du département de Linguère, Eladji Malick Gueye, la grève des enseignants perdure et la menace d’une année blanche plane sur l’école sénégalaise. « Nous invitons les enseignants à faire des concessions et à l’Etat de respecter les accords signés pour aider nos enfants à reprendre le chemin de l’école », invitent-ils.