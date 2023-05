Linguère :Un parent d’élève assène de violents coups de bâton à un enseignant qui a frappé son fils

La violente agression commise par un parent d’élève du nom de Youssou Diakhaté sur l’enseignant Mamby Guissé, le vendredi dernier fait vivement réagir toute la communauté éducative de Labgar, dans le département de Linguère .

Le parent d’élève a attendu la nuit du jeudi 27 Avril pour se rendre au domicile de l’enseignant.Une fois sur les lieux, il lui assène de violents coups de bâton pour venger son fils tabassé par l'enseignant.

Le lendemain, ses collègues de l’école élémentaire ont débrayé pour dénoncer le comportement agressif du parent d’élève Youssou Diakahté. Ils ont également demandé aux autorités de mieux prendre en charge la problématique de la violence en milieu scolaire .

Selon notre source, les professeurs du collège de Labgar menacent aussi de boycotter les cours demain mardi en guise de soutien à leur collègue Mamby Guisse grièvement blessé et interné à l’hôpital Magatte Lô de Linguère. Cet acte violent a soulevé l'indignation du corps enseignant et de la population de Labgar.

L'enseignant victime de l’agression a porté plainte à la brigade de gendarmerie de Labgar et le mis en cause a été arrêté et placé en garde à vue.