Malgré les accords signés avec l'État, des menaces pèsent toujours sur l’année scolaire

Les derniers mois de l’année scolaire risquent de connaître des perturbations. Et pour cause, les enseignants soupçonnent déjà une volonté du gouvernement de ne pas respecter les protocoles d’accords signés.



Alors que les informations reçues des CRF en début de semaine passée laissaient croire que le gouvernement était sur le point de respecter son engagement vis-à-vis des enseignants, un responsable du Cusems révèle que celles qui leur sont revenues hier, de la Direction de la Solde, ont fini de prouver que les autorités sont dans une logique de piétiner le protocole du 26 février 2022.



Selon le quotidien L'AS qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, le Cusems prévient que le gouvernement sera tenu pour responsable d'une perturbation de ce qui reste de l'année scolaire 2021/2022.



Les secrétaires généraux du Saemss et du Cusems ont tenu les mêmes menaces. En tout cas, croient savoir les sources du journal, on saura, dans une semaine, si les accords seront respectés ou pas.