Manifs au Sénégal: Les cours suspendus jusqu'au....

Ainsi, pour préserver le système éducatif qui est actuellement perturbé par des " manifestations accompagnées de scènes de violence" , ledit ministère précise que « les cours dans les écoles et établissements publics comme privés, d'enseignement général, technique et professionnel ainsi que dans les différents cycles: préscolaire, élémentaire et moyen secondaire sont suspendu du lundi 8 mars au samedi 13 mars 2021 sur l'étendue du territoire national"Cependant, les cours reprendront le lundi 15 mars 2021.Il recommande ainsi aux parents d'élèves " de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérives d'éventuelles manifestions. Enfin, il est demandé à tous les élèves du Sénégal de mettre à profiter cette période pour apprendre et réviser à la maison".