Mbacké: «Les mesures idoines prises pour une excellente réouverture des classes» (Maire)

Dans la commune de Mbacké, qui accueille également les élèves de Touba, toutes les dispositions utiles et nécessaires ont été prises pour permettre une bonne reprise des enseignements au niveau des établissements privés et publics. C’est du moins ce qu’a fait savoir le maire, Serigne Abdou Mbacké Ndao, qui remettait, ce lundi, à l’Inspecteur de l’éducation et de la formation (Ief), Ndiaga Ba, un lot de matériel de prévention contre la Covid-19.







«Dans notre commune, je peux dire sans risque de me tromper que toutes les mesures idoines ont été prises pour une excellente réouverture des classes. Et heureusement pour nous, il ne peut y avoir de discrimination entre les élèves de Touba et de Mbacké aux yeux de la mairie de Mbacké. Tous sont nos élèves. Qu’il s’agisse d’élèves de l’élémentaire, des collégiens, lycéens ou même de la petite enfance», a déclaré l’édile de Mbacké.





Qui ajoute: «Nous avons déjà effectué le désherbage de tous les établissements scolaires de la commune de Mbacké. Et cette dotation en masques, thermos flashs, lave-mains et produits de détergents, est destinée à 42 établissements scolaires privés et publics (lycées, écoles élémentaires, collèges, maternelles et crèches)».





Dans le département de Mbacké, présenté comme le deuxième épicentre de la pandémie du Coronavirus au Sénégal, les élèves en classes d’examen vont reprendre le chemin de l’école, ce mardi 2 juin.