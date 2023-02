Niaguis : Victorine Ndèye récompense les meilleurs élèves de la commune

Soixante élèves de la commune de Niaguis ont reçu, chacun, une somme de 60 000 FCFA. Ce qui fait une enveloppe de 3 600 000 de nos francs dégagée pour récompenser les élèves les plus méritants de Niaguis. Ces élèves sont honorés pour avoir enregistré les meilleurs résultats scolaires dans la commune.





Pour le Maire de Niaguis Victorine Ndeye, "c'est un engagement qui avait été pris, la remise de bourses aux élèves les plus méritants de Niaguis ". Une promesse et une dette, selon elle, réalisées en ce jour de l'an 1 de son installation à la tête de cette municipalité.