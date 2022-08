Notto Diobass : Alioune Sarr arme les étudiants, plus de 3 millions F CFA de subventions

Ce Mercredi 31 Août 2022, s’est tenue dans les locaux de la mairie de Notto Diobass, la cérémonie de remise de la subvention annuelle accordée par le premier magistrat aux étudiants de la commune.





D’un montant global de 3.100.000 F CFA, cette subvention annuelle est destinée à soutenir et à accompagner les étudiants originaires de la commune de Notto Diobass dans les différents campus universitaires du pays. Elle s’ajoute aux nombreuses initiatives du Maire qui est en effet le parrain naturel et régulier de toutes les initiatives des différentes communautés estudiantines de la commune ainsi que les actions sociales régulières en direction de cette couche qui portent l’avenir et le rayonnement de la commune de Notto Diobass.





Bien que l’enseignement supérieur ne soit pas une compétence transférée donc non pris en charge par le budget de la municipalité, cette subvention annuelle découle de la volonté et de l’engagement personnelle du maire Alioune Sarr a accompagné l’ensemble des populations du Diobass pour asseoir les bases d’un développement socio-économique durable et équitable.





La remise de cette importante subvention aux étudiants de Notto Diobass, intervient quelques semaines après le Concours d’Excellence dans les matières scientifiques organisé par la commune de Notto Diobasse qui a permis d’honorer 22 élèves issus des différents établissements de la commune, qui au terme d’un concours qui a porté sur les disciplines scientifiques : Mathématiques, Sciences Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre, se sont brillamment distingués dans les trois lycées et 10 collèges que comptent la commune.





Cette initiative saluée par les récipiendaires est un engagement, celui du maire Alioune Sarr et celui de toute l’équipe municipale pour porter haut le flambeau du Diobass, en contribuant à l’édification d’une nation sénégalaise portée par des hommes et femmes de savoir.





Cette volonté s’inscrit en droite ligne du chemin balisé par Macky Sall, Président de la République à travers l’Axe II du Plan Sénégal Emergent qui porte sur le capital humain, et dont l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation figurent parmi les composantes majeures. Il est, en effet indéniable, que le progrès, l’amélioration de la condition humaine se nourrit de savoir, d’enseignement et d’éducation.





En effet, l’importance de l’éducation, de l’enseignement et de la science ne sont plus à démontrer dans l’ère des sociétés du savoir que nous vivons. Les sociétés qui ont capitalisé de l’avance dans la promotion de l’éducation et l’appropriation des sciences, qui portent les innovations technologiques sont incontestablement les leaders dans l'économie et la qualité de vie. C’est pourquoi, prenant la pleine mesure de cette réalité, Alioune Sarr et ses équipes ne ménageront aucun effort pour favoriser l’éclosion des talents des filles et fils du Diobasse par la promotion de l’éducation et de la formation