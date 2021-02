Orientations des nouveaux bacheliers : Les précisons de Cheikh Oumar Hann

Le Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann apporte des précisions sur les orientations des nouveaux bacheliers. «Tous les bacheliers qui avaient fait la demande et respecté toute la procédure » ont été orientés, a-t-il déclaré face à la presse.





Les bacheliers avaient fait une sortie pour dénoncer leur mise à l’écart dans les orientations. Ils avaient annoncé qu’ils étaient plus de 1400 nouveaux bacheliers non orientés. Le ministre a fait une dernière mise au point sur cette question en faisant comprendre qu’il n’y a plus possibilité pour ceux qui n’avaient pas achevé leur procédure de demande d’orientation, via la plateforme campusen, de se faire orienter.





A en croire le ministre, ceux-ci ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes car sur les 69 002 dossiers qui ont été traités au niveau de ladite plateforme sur un total de 72 000 bacheliers issus de la session de 2020, les 62 093 ont effectivement achevé la procédure de choix et de validation et ont été orientés. Et ceux qui ont été orientés ont reçu l’information par mail et par sms. A eux de confirmer cette orientation par le paiement de la somme de 20.000 frs cfa pour « protéger » cette orientation, dans un délai d’une semaine.





La «plateforme campusen est close» et sera cependant ouverte le vendredi 26 février pour permettre à tous les intéressés de vérifier l’état de toutes les demandes d’orientation. Le ministre Cheikh Oumar Hann rappelle par ailleurs que les orientations dans les structures privées sont impossibles.





Toutefois, la seule chance qui reste à ces étudiants, c’est de postuler pour une orientation dans les ISEP (instituts supérieurs d’enseignement professionnels où 200 places sont encore disponibles pour les bacheliers de 2020 et de 2019 et après une sélection.





Pour conclure, le Ministre indique qu’il a demandé aux universités de lui faire le point sur la situation.