Ouverture des classes : A vos marques, prêts, rentrée…

A seulement quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 14 octobre pour les élèves (le personnel enseignant a repris ce lundi 11 octobre), tous les regards sont rivés sur les dispositions prises par le ministère de l’Education pour une reprise sans anicroche. Parents d’élèves comme enseignants, tous les acteurs se posent des questions sur cette rentrée dans un contexte de Covid-19. Même si l’épidémie semble stagner dans une tendance baissière, la vigilance est toujours de mise. Au même moment, la question majeure de la confection des tenues scolaires reste en suspens alors que le « Oubi tay, Diangue tay » ne sera pas possible dans certains établissements encore sous les eaux.



Le directeur de la formation et de la communication, au ministère de l’Education, Mouhamadou Moustapha Diagne qui s’est entretenu avec Seneweb, a apporté des éclaircissements sur les aspects qui sèment encore le doute dans la tête des enseignants et des parents d’élèves.



Comme à l’accoutumée, chaque année, le ministère de l’Education nationale en collaboration avec l’administration territoriale, procède à une remise à niveau des établissements scolaires. Pour cette année, le directeur de la formation et de la communication du ministère révèle que rien n’a changé dans leur plan, les autorités ont remis le bleu de chauffe pour une rentrée effective.



« Certaines écoles encore sous les eaux ne pourront pas appliquer le concept ‘oubi tay diangue tay’ »



D’ailleurs à l’heure actuelle, signale-t-il, les sapeurs-pompiers en tandem avec le service d’hygiène, s’attèlent aux tâches de nettoyage, de désinfection et de désherbage de certaines écoles. Bien que tous les dispositifs d’accompagnement soient mis en place, le travail n’est pas du tout aisé notamment dans certaines zones inondables. Sur plus de 10.000 écoles élémentaires, 4.000 collèges et 500 lycées, plus d’une centaine ont été construits dans des zones à cuvettes, marécageuses et facilement inondables.



Depuis quelques jours, les sapeurs-pompiers procèdent à l’évacuation des eaux, mais, selon le directeur de la formation et de la communication, « ces écoles encore sous les eaux ne pourront pas appliquer le concept ‘oubi tay diangue tay’. Ces écoles ne pourront démarrer les cours qu’en fin octobre début novembre mais aussi espérons qu’il cesse aussi de pleuvoir », précise Moustapha Diagne.



Négociations en cours pour une année sans perturbation



Il rassure aussi qu’ils ont repris le monitoring avec le syndicat d’enseignants, le G7 pour discuter éventuellement de l’agenda des négociations et faire l’évaluation de l’exécution des accords et espère qu’ils seront en phase afin de dérouler une année scolaire sans embûches et sans aucun mot d’ordre de grève. C’est dans ce cadre que tous les acteurs et la direction de la formation et de la communication se sont réunis du 6 au 8 octobre 2021 à Saly pour une rencontre partenariale de concertation afin d’évaluer l’année écoulée et d’entamer cette année 2021-2022 sous de meilleurs auspices.



Sur le plan sanitaire avec la pandémie de Covid-19, en rapport avec le ministère de la santé, un nouveau protocole a été élaboré et sera partagé avec tous les acteurs du système éducatif, pour se protéger du corona virus. « Il y aura un important don en masques et gel hydro alcoolique. Mais malheureusement nos effectifs dans les établissements publics ne nous permettront pas de faire dans la distanciation physique », avoue Moustapha Diagne.



Vaccination à l’école, la dose polémique



Quid du vaccin pour tous à l’école ? Mis en place par le ministre de la Santé et de l’action sociale, la très polémique stratégie de vaccination ciblant les enseignants, les élèves et étudiants, en perspective de la rentrée académique est toujours d’actualité. Selon le directeur de la formation, un bon nombre d’enseignants se sont déjà vaccinés, surtout ceux vivant avec des comorbidités.



Revenant sur la réticence de certains enseignants, Moustapha Diagne déclare : « il faut savoir faire la différence entre les enseignants et les activistes. Ceux-là dont vous parlez, tout ce qu’ils veulent c’est se faire remarquer. Une bonne partie des enseignants s’est vaccinée avant même l’avis du ministère, pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs familles ». Il faut aussi noter que la vaccination n’est pas obligatoire au Sénégal mais c’est une question de responsabilité.



Les 5000 nouveaux enseignants rejoindront leur poste en fin octobre



Concernant les 5000 enseignants nouvellement recrutés pour renforcer le système éducatif, M. Diagne renseigne qu’actuellement 3.166 sont en formation. En principe, annonce-t-il, ils rejoindront tous les classes, en fin octobre.



S’agissant par contre de la politique d’harmonisation du port vestimentaire en milieu scolaire à travers le projet des uniformes scolaires doté d’un budget de 10 milliards pour contrer les disparités sociales dans l’espace scolaire, elle est encore au point mort. Alors que l’application de la première phase était prévue pour cette rentrée.



Malheureusement, la volonté du chef de l’Etat ne semble pas prête à se réaliser cette année. La Der, contactée par Seneweb, affirme que le projet est toujours en gestation au niveau des ministères de l’Education et de l’Artisanat qui n’ont toujours pas fourni la sélection des artisans bénéficiaires du financement.