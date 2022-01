Paralysie du système scolaire : Saemss et Cusems entament leur sixième plan d’action

Grèves Cusems, Saems

Le Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (Saemss) et le Cadre unitaire des enseignants du moyen secondaire (Cusems) ont encore renoué avec les perturbations depuis hier. Les deux syndicats ont entamé leur 6ème plan d’actions pour réclamer la matérialisation des accords signés avec le gouvernement en 2018.





A cet effet, le Saemss et le Cusems ont observé hier, un débrayage qui sera suivi par une grève totale de deux jours (Jeudi et vendredi) sur l’étendue du territoire national. Selon le secrétaire général du Saemss, Saourou Sène, joint au téléphone par nos confrères du « Soleil », il s’agit de différents points de revendications dont la révision du système de rémunération des enseignants, la dématérialisation des procédures au niveau du ministère de la Fonction publique. Il y a également la mise en place du corps des administrateurs scolaires, l’organisation du concours des passerelles professionnelles avec le relèvement des quotas et la création du corps des Pcemg (professeur de collèges d’enseignement moyen général) en éducation physique et sportive (EPS).