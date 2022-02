Perturbé par les grévistes du Public : le privé catholique hausse le ton et interpelle l’Etat …

Le privé Catholique hausse le ton

La crise scolaire ne se limite plus à l’enseignement public. En effet, les potaches de ces établissements perturbent en même temps leurs camarades du privé refusant d’être les seuls victimes des grèves des enseignants. Suffisant pour que, la Fédération de l’Education et de la Formation (FEF) fasse une sortie sur la crise notée dans le système éducatif sénégalais, y compris dans le secteur de l’enseignement privé à travers un communiqué rendu public.





‘’Nous constatons que les élèves grévistes en arrivent à déloger leurs camarades des établissements privés d’enseignement sur l’étendue du territoire national. Le niveau de violence a commencé à causer des dommages et préjudices inestimables avec des bus saccagés et plus gravement des élèves blessés ‘’note le document.