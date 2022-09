Pluie de distinctions pour les dix meilleurs bacheliers de Tambacounda

Dix des bacheliers de l’académie de Tambacounda, les plus performants de cette promotion 2022 ayant réussi l’examen du baccalauréat avec des mentions « Assez-bien » et « Très-bien » ont été distingués samedi devant le corps professoral et les autorités académiques et locales. Ils ont reçu des ordinateurs portables, des téléphones portables et des enveloppes financières variant entre 100 000 et 200 000 FCFA selon la mention.



Au total, ce sont 2 élèves qui ont décroché la mention « Très-Bien » au baccalauréat, 1 pour la mention « Bien » et 5 autres pour la mention « Assez-Bien » et qui sont des acteurs culturels de la troupe « Atelier de Théâtre de Tamba» (A2T). La Miss Maths et la Miss Sciences qui ont obtenu des moyennes de 18 ont été également récompensées. Il s’agit là, d’un don, d’encouragement et de félicitations, de l’Action pour le développement du Sénégal oriental qui distinguait les lycéens venus des quatre coins de l’Académie de Tambacounda, aussi des deux collégiennes. La rencontre s’est déroulée dans l’enceinte du centre multifonctionnel des femmes et des jeunes de Tambacounda, pour sa phase de remise symbolique.



Un geste qui, selon le président de l’association, vise à encourager et aider les jeunes dans la poursuite de leurs études. Ces collégiens et lycéens qui ont réussi leur bac littéraire et scientifique, d’office, leur ouvrant les portes vers les études supérieures ont également reçu une enveloppe financière pour préparer la prochaine rentrée. Cette contribution à l’excellence de ces élèves, dont certains sont issus des milieux plutôt défavorisés, vient largement récompenser et réconforter ces familles.