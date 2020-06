Prix Macky Sall pour la recherche : Remise par visioconférence le 26 juin

Le Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement supérieur (Cames) procédera, le 26 juin 2020 à 14 h, par visioconférence, à la remise publique du prix Macky Sall pour la recherche, annonce L'AS qui reprend un communiqué transmis jeudi à L'APS. La remise en présentiel, dans un cadre solennel, est prévue à une date ultérieure.





Selon le communiqué, ce prix, sous sa première édition, est décerné au "Programme thématique de recherche-santé" (Ptr-Santé), pour son projet fédérateur intitulé "African Life Story Of Covid-19 (Also-Covid19)".





"Le prix Macky Sall pour la Recherche, doté cette année d'un montant total de 60 millions Fcfa, a été conçu comme un fonds d'amorce, pour fédérer les projets des programmes thématiques de recherche du Cames (Ptrc) liés à la pandémie de Covid-19 et amener les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'espace Cames, à travailler en réseaux multi-pays et à s'apprêter à répondre aux appels à projets complétifs à l'international", précise le communiqué.





Le Ptr-Santé s'est distingué pour son projet pluridisciplinaire et fédérateur (coordonné par Fatou Bintou Sarr, professeur titulaire à l'Université de Thiès), visant à mieux comprendre la dynamique de la Covid-19, dans les pays de l'espace Cames et en tirer des leçons pour accroître leur résilience face aux maladies émergentes.