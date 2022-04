[Vidéo] "La volonté de Macky Sall est d'installer le bilinguisme dans tous les établissements ", Mamadou Talla

"La volonté de Macky Sall est d'installer le bilinguisme dans tous les établissements ", Mamadou Talla

Le ministre de l'Education nationale, Mamadou Talla, a procédé vendredi, à Saint-Louis, au lancement officiel du nouveau Programme de Renforcement de la Lecture initiale pour Tous (RELIT). La cérémonie a été rehaussée par la présence de Son excellence, l'ambassadeur des États-Unis M. Michael Mike Raynor, du ministre maire de Saint-Louis, Mouhamadou Mansour Faye, du directeur de l'USAID, Peter Trenchard, et des autorités académiques.





Ce programme, mis en œuvre dans le cadre du partenariat entre le ministère de l’Education nationale et l’USAID, est le prolongement du Programme Lecture Pour Tous (LPT). Selon Mamadou Talla, il va améliorer les compétences en lecture des enfants sénégalais grâce à un enseignement de lecture bilingue de qualité. En effet, le programme RELIT cible 9 académies (Saint-Louis, Louga, Matam, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kédougou et Tambacounda) avec l’utilisation de 5 langues nationales (wolof, Serer, Poulaar, Mandinka, Soninké et Diola).





En outre, l’enseignement bilingue est aujourd’hui une option irréversible du gouvernement dans sa politique d’amélioration de la qualité. Ce choix est aussi une matérialisation des orientations de la lettre de politique générale qui recommande l’introduction dans l’éducation de base les langues nationales comme première langue d’enseignement et supports de facilitation des autres apprentissages y compris le français. Et selon Mamadou Talla, le président Macky Sall est engagé à installer, au niveau national, le bilinguisme dans tous les établissements scolaires.