Relance de l’enseignement de l’éducation physique et sportive : Les acteurs en conclave à Dakar

Une conférence-débat pour la vulgarisation de la Déclaration de Cotonou sur la «Relance de l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les différents ordres d’enseignement des Etats et gouvernements membres» s’est ouverte, ce jeudi, à Dakar.





Organisée par la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) et la Conférence des ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (Confemen), en collaboration avec le Groupe des amis de la Francophonie (Gaf), cette rencontre pour la vulgarisation des conclusions de la Déclaration de Cotonou, selon Louisette Renée Thobi Etame-Ndedi, Secrétaire générale de la Confejes, vise à «inciter les plus hautes autorités des Etats et gouvernements membres à opérationnaliser les recommandations de la conférence de Cotonou sur la relance de l’Eps dans les différents ordres d’enseignement, surtout au primaire ; impliquer les fédérations internationales et nationales dans la vulgarisation des disciplines sportives dans les différents cycles d’enseignement et particulièrement au primaire ; poursuivre le plaidoyer des bienfaits et les valeurs de l’Eps dans l’éducation des enfants et des jeunes ; accompagner les établissements scolaires et universitaires dans l’acquisition des matériels didactiques et les infrastructures sportives ; et enfin, encourager la création de structures fédérales scolaire et universitaire».





En effet, les Etats et gouvernements membres de la Confejes, par décision n°31/Confejes/C37-2019, ont adopté les conclusions de la Conférence internationale sur la relance de l’Eps dans les différents ordres d’enseignement contenus dans la Déclaration de Cotonou. Cette adoption est le fruit de quatre années de réflexions, d’échanges et de débats, entre la Confejes et la Confemen, avec l’appui des différents partenaires. Cette conférence, organisée par les deux institutions, en collaboration avec la République du Bénin, a eu lieu les 27 et 28 novembre 2018 dans la capitale béninoise.





Elle obéissait aux décisions n°12/Confejes/C35-2015 de la Conférence des ministres et n°17/Confejes/B12-2016 de la réunion du bureau de la Confejes qui ont donné mandat au secrétaire général d’organiser une conférence internationale sur la relance de l’éducation physique et de la pratique sportive dans les différents cycles d’enseignement.