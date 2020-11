Rentrée des classes à Mbour : Les mesures barrières piétinées et bafouées

Après une année scolaire bouleversée par la pandémie de la Covid-19, la reprise de l'année scolaire 2020-2021 est piétinée par le non-respect des mesures barrières et sanitaires édictées par le ministre de la Santé.Pas de point de lavage des mains et le plus dramatique, c'est que personne ne porte de masque, que ce soit les membres de l'administration, le corps enseignant, les élèves et les parents venus régler les formalités d'inscription.Dans les établissements privés, il faut savoir que beaucoup de parents peinent encore à inscrire leurs progénitures. Car, les bulletins ont été retenus. Il faut d'abord s'acquitter du reliquat pour récupérer le bulletin de son enfant afin de pouvoir l'inscrire. Un bras de fer qui perdure et sur lequel l'arbitrage du ministère de l'Education nationale est attendu.