Rentrée des classes : Idrissa Seck prie pour «une année scolaire apaisée»

Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck a déclaré à l’endroit du corps enseignant : «En ce jour de rentrée scolaire, je salue et encourage l’ensemble des enseignants et leur souhaite plein succès dans leur noble mission.»





Par ailleurs, le président du parti Rewmi a également souhaité, dans une note reçue, «à nos enfants et aux parents d'élèves une année scolaire apaisée et réussie».