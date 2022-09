Rentrée des classes : ''Le déficit d'enseignants doit être comblé en octobre et non en décembre'' (Saourou Sène)

Saourou Sène pense que si tous les acteurs se mettent au travail, on arrivera à faire du slogan Ubu tey jang tey une réalité

" Je ne peux pas comprendre qu'on parle de déficit de milliers d'enseignants par exemple et qu'on attende trois mois après pour affecter ceux qui sont en formation. Il y a lieu de revoir le planning de la formation pour que les élèves-maîtres et les élèves-professeurs soient affectés en octobre et non en décembre", alerte le secrétaire général de Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire (Saems).

Saourou Sène pense que si tous les acteurs se mettent au travail, on arrivera à faire du slogan Ubu tey jang tey une réalité. Et de lancer un appel dans ce sens aux autorités locales d'œuvrer pour que les écoles occupées par les eaux pluviales soient accueillantes avant la rentrée.