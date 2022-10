Rentrée des classes : Le message de Macky Sall aux élèves et enseignants

Macky Sall souhaite une bonne rentrée aux élèves et enseignants

Le chef de l’État, Macky Sall, a souhaité une bonne rentrée des classes aux élèves et aux étudiants. «Le 6 octobre aura lieu la rentrée scolaire, a-t-il écrit sur Twitter. Je rends hommage aux enseignants. Je souhaite à tous les élèves et étudiants du Sénégal une excellente rentrée scolaire et universitaire».





Selon le président de la République, «l’école est l’âme de la République. C’est pourquoi j’ai placé l’égalité des chances et l’équité sociale au cœur de ma gouvernance», a-t-il ajouté.