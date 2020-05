Rentrée du 02 juin : " L'ensemble des écoles élémentaires de Diourbel désinfectées " (maire)

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et en perspective de la réouverture des écoles pour les élèves du primaire et du moyen-secondaire en classe d'examen, la mairie de Diourbel a mis en place un dispositif devant permettre aux élèves et au personnel enseignant d'aborder cette reprise dans les conditions optimales de sécurité sanitaire.







Ainsi, elle a mis à disposition, 2000 masques, 130 kits de lavages, 260 savons, 43 unités de lavage en plus de l’eau de javel, du savon liquide et du gel alcoolique pour chaque école.





« Cet appui sera renforcé dans les prochains jours », annonce le député-maire Malick Fall. La commune a procédé, ce weekend, à la désinfection de l'ensemble des écoles élémentaires publiques comme privées. Ainsi 43 établissements scolaires vont être traités avec l’encadrement du service d’hygiène, rassure-t-il.





« Nous avons démarré hier, le 30 mai, la décontamination des quartiers avec Cheikh Anta pour se poursuivre avec Keur Cheikh aujourd’hui. Pour Keur Gou Mag et Therno Kandji, ce sera respectivement le 1er et le 2 juin 2020 », dit-il.





L'édile a invité les populations au respect strict des mesures barrières et à rester vigilants pour permettre d'éradiquer définitivement cette pandémie. « Plus que jamais, Il y va de notre survie et de celle de nos proches… Plus vite nous respecterons les règles, plus vite nous serons en mesure d’arrêter cette épidémie », invite Malick Fall.