[Vidéo] Rentrée universitaire : « Nous avons le taux d’hébergement le plus favorable de toutes les universités du Sénégal » (DG Crous St-Louis)

Pape Ibrahima Faye, Recteur, Ugb

La reprise est effective au niveau de l’université Gaston Berger de Saint-Louis pour la date du 3 octobre a été respectée. Les étudiants commencent à rallier le campus social. Toutefois, ces derniers n’ont pas manqué de lister de manquements et ont appelé les autorités de l’UGB au respect du protocole d’accord signé l’année dernière.





Pape Ibrahima Faye, directeur général de Crous a fait une sortie pour apporter de précision et annoncer les perspectives du Crous pour mettre les étudiants dans des conditions optimales. Sur certains griefs soulevés par les étudiants, Pape Ibrahima Faye a assuré d’emblée que l’Université Gaston Berger de Saint-Louis a le taux d’hébergement le plus élevé et plus favorable de toutes les universités du Sénégal. " Cela est un bon indicateur, parce que de toutes les universités du Sénégal, l’Ugb a le taux d’hébergement le plus élevé et plus favorable avec 40 % d’hébergement. Comparé à l’université de Dakar, plus ancienne et plus moderne, avec un taux d’hébergement de 8%, nous sommes de loin en tête", rassure-t-il. Sur les autres doléances notamment un troisième restaurant demandé par les étudiants, Pape Ibrahima Faye croit que les deux restaurants qui sont actuellement fonctionnels, suffisent pour le moment. " Les deux restaurants peuvent accueillir tous les étudiants, même si parfois il y a des queues, nous assurons la restauration des étudiants" dit-il.