Reprise des cours à Kaolack : Autorités éducatives et administratives satisfaites du dispositif

L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives a effectué ce matin une visite pour s'enquérir de la situation des établissements de la région pour la réouverture des classes d'examen.Les dispositions nécessaires sont prises pour un bon déroulement des enseignements apprentissages à Kaolack, a-t-il assuré, ajoutant que les maires, les conseils départementaux et les bonnes volontés de la région ont également doté les élèves suffisamment de masques, de lave-mains, de gels hydroalcooliques, de savon, selon l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby.Ce dernier, satisfait de ce qui est noté sur le terrain, félicite le corps enseignant et les maires pour l'accompagnement de leurs engagements pour sauver l'année scolaire.Après le lycée Valdiodio Ndiaye, la délégation s'est rendue à Kahone, toujours dans le même sillage consistant également à faire l'état des lieux. Selon lui, toute le dispositif nécessaire est mis en place pour une meilleure reprise des cours.Concernant le plus grand centre de Kaolack qu'est le lycée Valdiodio Ndiaye, au total 1.071 candidats ont rejoint ce matin les 54 salles de classe qui accueillent entre 20 et 23 élèves chacune.Au niveau des écoles de Kaolack telles que le lycée Valdiodio Ndiaye, Mboutou Sow et autres, tout est fin prêt. Selon l'adjoint au gouverneur Sidy Sarr Dieye, tout le dispositif est prêt pour que les élèves puissent démarrer les cours, a-t-il signalé.