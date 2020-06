Reprise des cours : « Nous demandons à tous les parents d'accompagner leurs enfants pour constater les dispositions », (Unapees)

A quelques heures de la reprise des cours, l’Union nationale des parents d’élèves et d’étudiants du Sénégal a adressé un message de sensibilisation aux élèves et parents d’élèves. L’Unapees par la voix de son président, Abdoulaye Fané demande aux parents d’accompagner leurs enfants pour aller constater les dispositions prises avec la mise en place des équipements de prévention individuelle et collective.« Après trois mois depuis la survenue de cette pandémie, nous avons décidé de nous adresser à vous, vous dire de rester vigilants et de ne pas baisser la garde car, comme vous le savez, nul ne sait quand ce combat contre cet ennemi public invisible va prendre fin à notre avantage.Nous nous inscrivons après avoir consulté nos coordinations départementales et acteurs de la vie publique, dans la perspective de la reprise des enseignements apprentissages, le mardi 2 juin 2020 à partir de 9h. Nous demandons à tous nos membres et sympathisants à accompagner leurs enfants, particulièrement les élèves en classe de Cm2 pour aller constater les dispositions prises avec la mise en place des équipements de prévention individuelle et collective ».Selon Abdoulaye Fané, cette demande fait suite à la déclaration du ministre de l’Education nationale qui a donné des instructions fermes pour fermer toute école qui ne disposerait pas de l’entièreté du dispositif.« Je voudrais que vous incarniez le rôle de lanceur d’alerte mais également en y alliant des initiatives constructives en coordination avec les comités de veille, directeurs et chefs d’établissements ».Fané a également attiré l'attention du ministre de l'Education et son collègue de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle sur des établissements qui n’ont pas de dotation suffisantes.« Nous continuerons nos activités de veille et de suivi pendant les deux mois qui restent à être prises en compte et souhaitons surtout que cela se passe dans de très bonnes conditions afin qu’à l’issu des examens des résultats très performants puissent être engrangés par les élèves de manière générale".