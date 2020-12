Sexualité à l'école : Le ministère de l'Éducation revient à la charge

L'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires a fait l'objet d'une houleuse polémique au Sénégal. Ce qui a fait réagir, le ministère de l'Éducation nationale.





Ce dernier, par la voix de son porte-parole, a apporté des précisions sur la rencontre tenu au cours de ce mois de décembre. Pour Mohamed Moustapha Diagne, il n'a jamais été question d'éducation sexuelle lors de cet atelier.





"Il y a des documents qui circulent, une invitation signée par le ministre de l'éducation national et un rapport d'une étude sur la santé de la reproduction. Je voudrais dire à l'endroit de tous les Sénégalais que l'invitation signée par le ministre de l'Education portait sur la santé de la reproduction et non sur l'éducation à la sexualité. La santé de la reproduction est déjà enseignée dans nos programmes scolaires. Donc il n'y a rien de nouveau", a-t-il précise.





D'après lui, la problématique, c'est l'éducation à la sexualité qui n'est pas introduite dans le curricula.