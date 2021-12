Situation dans les Universités : Déthié Fall et Cie interpellent l'Etat

Le Parti Républicain pour le Progrès (PRP) s'indigne de la situation délétère qui prévaut dans les universités.







Déthié Fall et son parti rappellent à l'État son devoir et sa responsabilité à préserver la quiétude et la sécurité des étudiants, et "le déploiement des conditions d'études favorables à leur réussite au lieu de les persécuter jusque dans leurs chambres. Des images très déplorables nous ont été envoyées. Les étudiants constituent l'avenir du pays. l'État leur doit respect et attention", rappellent-ils.





En outre, Déthié Fall et ses camarades jugent inadmissible qu'en 2021, que les problématiques de sécurité et d'hygiène alimentaires dans les restaurants universitaires ne soient pas correctement prises en charge par l'administration universitaire.









Ils exigent aussi une enquête approfondie et indépendante pour éclairer sur les causes du décès de l'étudiant Badara Niang.