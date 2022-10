Stages et emplois : Les étudiants du Campus franco-sénégalais étalent leurs préoccupations

La direction du Campus franco-sénégalais (CFS) veut mettre «un cadre adéquat pour permettre aux étudiants de s'épanouir et d'avoir des offres de formation adaptées» au marché de l'emploi.





Selon un communiqué parvenu à Seneweb, elle a réuni, mardi à son siège à Dakar, ses étudiants pour échanger sur les avancées et les failles depuis l’ouverture du campus. Ainsi, au cours de la rencontre, des étudiants ont fait des plaidoyers, notamment sur la continuité des choix faits dès la première année jusqu’à la fin du cursus scolaire, l’aide à la facilitation de l’accès aux stages et recrutements dans le marché du travail.





À ce titre, Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d'État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a profité de ces moments d’échanges au Campus franco-sénégalais pour rassurer les étudiants que l’établissement n’est pas mis en place pour qu'ils y restent tout au long de leur cursus universitaire, mais au contraire, c’est une porte d’ouverture pour continuer dans d’autres écoles, selon leurs choix.





En ce qui concerne l’accès à l’emploi, elle précise qu’il est du ressort de l’étudiant, après accumulation de connaissances, de faire ses propres démarches pour s’offrir du travail selon le domaine étudié.