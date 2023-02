Thiès, vecteur du système éducatif supérieur

Dans le domaine de l’éducation, les Thiessois retiennent «le réseau d’institutions d’enseignement professionnel avec notamment l’implantation de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP), un établissement en charge de la formation de techniciens supérieurs dans plusieurs filières. À l’ISEP de Thiès, pour sept milliards, il faut ajouter les travaux d’extension de l’université de Thiès qui sont eux aussi financés par la Banque mondiale à hauteur de plus de cinq milliards F CFA. L’Espace numérique ouvert de Thiès, un autre projet avec un financement de la BAD. Toujours dans le département de Thiès, il y a l’Espace numérique ouvert de Mbour, financé par le budget consolidé d’investissement. Il y a les travaux d’extension de l’ENSA pour un coût de 50 millions F CFA et l’extension de l’EPT qui se poursuit pour 300 millions F CFA».