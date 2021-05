Uam et Ussein : Les chantiers livrés dans un an

D’ici une année, le débat sur les infrastructures de l’Université Amadou Makhtar Mbow (Uam) et de l’Université du Sine-Saloum El hadji Ibrahima Niass (Ussein) ne se posera plus. C’est du moins la promesse du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, invité du Jury du dimanche sur Iradio, ce 9 mai.





Le successeur de Mary Teuw Niane explique que le retard des constructions à l’Uam est dû au fait que le projet qui était de 30 milliards au début a été redimensionné par Mary Teuw Niane et ses collaborateurs à 100 milliards. Ce que le gouvernement ne pouvait accepter.





Le ministre dit avoir réuni les instances académiques pour ramener le coût à des proportions raisonnables. Une convention a été signée avec les Trucs Summa pour terminer 98% des travaux dans 12 mois. « Aujourd’hui, on est autour de 25 milliards F CFA avec un engagement de finaliser tous les travaux en un an, à partir de la semaine prochaine. En octobre 2021, on livrera la moitié des infrastructures pour que l’université Amadou Makhtar Mbow commence à y travailler », annonce Cheikh Oumar Hann.