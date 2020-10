UCAD - Faculté des sciences et techniques : Les étudiants décrètent une grève de 48 heures

La faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est paralysée depuis ce matin par une grève de 48 heures décrétée par les étudiants. Entre autres points de revendications, figurent en bonne place la question de la salubrité des lieux, les droits d'inscription pédagogique, le pont d'un an entre la licence et l'inscription en master.Suite à une générale tenue assemblée mardi dernier et un préavis de grève qui est resté sans réaction de la part de l'administration, les étudiants ont décidé de bloquer leur faculté ce matin. Ainsi, pas de Cours magistral (CM) ni de travaux dirigés (TD) jusqu'à nouvel ordre, ont-ils décrété.