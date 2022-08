Ucad : La Fac droit a désormais une doyenne

Ucad : La Fac droit à désormais une doyenne

C'est désormais officiel! La faculté de droit de l'Ucad a une nouvelle doyenne. Il s’agit du Pr Aminata Cissé Niang, agrégée en Droit privé, avec comme assesseur Boubacar Ba. la cérémonie de passation de services a eu lieu ce vendredi 12 août 2022. Une première, puisque l’institution n’a jamais été dirigée par une femme. Le doyen sortant Pr Alassane Kanté n’a pas d’ailleurs manqué de le souligner pour s’en féliciter. « Notre faculté va donner l’exemple à suivre en manière de promotion de la femme dans la gouvernance universitaire », dixit Kanté.





S’adressant à son successeur, il rappelle que la fonction de doyen est « un sacerdoce et de multiples servitudes aux plans personnel et professionnel ». Mais il faut croire que la nouvelle venue s’est déjà suffisamment informée avant de s’engager. « Pour ma part, je puis vous assurer que le nouvel assesseur et moi sommes conscients de ce qui nous attend. Nous savons quelle est l’ampleur de la tâche, nous savons quelles sont les contraintes », déclare Pr Aminata Cissé Niang.





Cette dernière a tout de suite décliné sa feuille de route. Il ne s’agit pas, dit-elle, de ‘’promettre des miracles’’, mais juste de préciser l’importance d’utiliser, de manière efficiente, les ressources mises à la disposition de l’institution pour atteindre les objectifs assignés.





« La mission d’enseignement et d’encadrement qui s’inscrit dans un cadre juridique est une mission qu’il faut absolument veiller à ne pas dévoyer, à ne pas pervertir. Il nous faut donc cerner de manière claire les contours et le contenu de ce cadre juridique », prévient-elle.





Pr Aminata Cissé Niang se veut une mère et une tante. Elle tente ainsi d’être aussi rassurante qu’une maman, tout en rappelant que celle-ci sait aussi être sévère quand il le faut. « Une mère a un objectif et reste concentré sur cet objectif : l’intérêt général et l’intérêt individuel de tout un chacun. C’est-à-dire, la réussite de chaque membre de cette communauté ».





S’agissant du doyen sortant, ses 3 années n’ont pas été de tout repos. Pr Alassane Kanté s’est chargé lui-même d’énumérer les défis. « Notre mandature a coïncidé avec l’avènement de la crise sanitaire et économique mondiale, appelée Covid-19. Il s’y ajoute que l’institution a été profondément secouée par une crise électorale sans précédent consécutive au renouvellement de l’amicale des étudiants ».





La nouvelle élue acquiesce et ajoute que le mandat de Kanté a connu non seulement les contraintes classiques que sont la gestion des calendriers et des effectifs, mais aussi de nouveaux défis relatifs à la diversification des programmes et au décloisonnement de l’université, entre autres.