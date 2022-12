Université Amadou Makhtar Mbow : Moussa Baldé vante un «joyau avec beaucoup de potentialités»

Moussa Baldé sur l'université Amadou Makhtar Mbow

L’université Amadou Makhtar Mbow est moderne sur tous les plans, avec un amphithéâtre qu’on n’a jamais eu probablement au Sénégal et des laboratoires bien équipés, même si ce n’est que la moitié qui est construite, selon le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Moussa Baldé était l’invité du "Jury du dimanche" d'Iradio.





Le président de la République, Macky Sall, a inauguré, à Diamniadio, la deuxième université publique de Dakar, après l’université Cheikh Anta Diop, en hommage à l’ancien ministre de l’Éducation nationale et ancien directeur général de l’Unesco.





«L’idée de cette université était de désengorger l’université de Dakar. À l’époque, je n’étais même pas en politique, j’étais 100 % universitaire. J'ai participé à la mise en place de la 2e génération d’universités au Sénégal. Il était prévu une deuxième université de Dakar d’une capacité de 30 000 places. Maintenant, on doit repenser le curriculum pour voir comment faire pour que l’université puisse atteindre très rapidement une vitesse de croisière et participer pleinement à la formation de nos nouveaux bacheliers. Et augmenter de façon importante l’accès et l’accueil des nouveaux bacheliers», a-t-il confié.





Dans cette université, renseigne Moussa Baldé, on pourra trouver toutes les filières scientifiques. «Ils en ont fait une université d’écoles, comme l’école des mines, etc. On y entre par concours. Maintenant, il faudra que cette université rentre dans le cadre des universités publiques du Sénégal où, avec Campusen, les gens pourront demander librement d’aller dans cette université. Mais c’est une université à vocation scientifique. Elle devrait garder son statut d’université d’excellence, mais petit à petit, il faudrait qu’elle participe à l’accueil des bacheliers scientifiques du Sénégal», dit-il





En termes de lits pour accueillir les étudiants, c’est aussi important que l’université Cheikh Anta Diop il y a moins de dix ans. «Ils peuvent accueillir 4 000 étudiants dans le campus. Elle a un amphithéâtre de 1 500 places, 92 bureaux pour les profs et beaucoup de grandes salles de cours. Une bibliothèque qui peut accueillir jusqu’à 3 000 étudiants. C’est une vraie université où il y a toutes les commodités pour étudier sérieusement», a répondu le ministre.