Université sénégalaise : Le Sudes regrette « les énormes carences » de Cheikh Oumar Hann

Cheikh Oumar Hann ne trouve décidément aucune grâce auprès du Sudes, section en Enseignement supérieur et recherche (Sudes/Esr). En conférence de presse ce vendredi, le Syndicat qui a déposé un préavis, mardi dernier 20 avril 2021, promet d’aller en grève si une réponse n’est pas apportée à ses revendications dans les semaines à venir.Si l’on en croit Dr Oumar Dia et ses camarades, l’université sénégalaise est dans une ‘’situation extrêmement dangereuse’’, conséquence de trois facteurs combinés. Il s’agit, selon eux, du désintérêt du gouvernement pour l’enseignement supérieur, de la non-satisfaction depuis 2013 des revendications liées à l’infrastructure et au recrutement de personnel.Mais aussi de « l’incompétence scandaleuse du Ministre actuel de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation incapable de la moindre intelligence des problèmes structurels de l’université sénégalaise et condamné donc pour cette raison à l’irresponsabilité en toute circonstance ».Le Sudes suggère à l’Etat de recruter 500 enseignants-chercheurs par an sur une période de 10 ans. Mais apparemment le syndicat ne se fait aucune illusion, car convaincu que la priorité du gouvernement est ailleurs.« Malheureusement, loin de prendre la mesure de la gravité de la situation et d’adopter l’attitude de responsabilité qu’elle commande, le gouvernement a continué à donner la priorité – on ne sait pour quelle raison – à des infrastructures de prestige dont les coûts exorbitants auraient définitivement réglé tous les besoins en formation de la jeunesse du pays s’ils étaient investis dans les chantiers des universités Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio, El Hadji Ibrahima Niasse du Sine Saloum, Iba Der Thiam de Thiès (…) », regrette le syndicat.En outre, le Sudes dénonce une réforme ‘’irréfléchie’’ des masters de la part du ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann. Le Sudes pense même qu’il s’agit d’une initiative « dont seul but semble être de détourner l’argent qui était jusqu’ici consacré au financement des étudiants en Master ».