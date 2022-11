Université Sine-Saloum : le Master en aménagement Agrotouristique et Ingénierie culturelle (Matic) lancé à Toubacouta

En partenariat avec l’université de la Rochelle de France, le recteur de l’université Sine-Saloum (Ussein) Coumba Touré a procédé ce lundi 31 octobre au lancement du Master en aménagement Agrotouristique et Ingénierie culturelle (Matic). Le campus sera installé dans la commune de Toubacouta, département de Foundiougne. La cérémonie s’est tenue au centre d’interprétation de ladite commune, en présence des autorités locales, administratives et académiques des deux pays.





Ouf de soulagement pour les étudiants de l’université Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass qui vont bientôt démarrer leur Master en aménagement Agrotouristique et Ingénierie culturelle (Matic). En effet, vingt étudiants ont été sélectionnés pour faire ce Master. « Vous avez été choisis sur la base de l’excellence de votre dossier, je vous félicite et vous souhaite toute la réussite dans la formation. Ce lancement du MATIC ouvert à la première promotion d’étudiants de USSEIN et aux étudiants des autres universités sénégalaises et étrangères est un modèle de formation .à/et par la recherche », a déclaré le recteur Coumba Touré.





Poursuivant, elle ajoute : « Je vous exhorte à redoubler d’efforts car vous avez une lourde responsabilité en tant que première promotion de ce master, je ne me fais pas de doute car USSEIN est réputée d’être une université résiliente . C’est l’occasion de féliciter tous les étudiants de l’USSEIN pour leur esprit de responsabilité et leurs aptitudes. »





Au-delà de ce projet, le recteur a tenu à remercier et féliciter encore tout le corps professoral. Car USSEIN dit-elle, depuis son inscription au CAMES en janvier 2021 a enregistré sur deux sessions consécutives 100% de réussite. Selon elle, « c’est une preuve de la qualité des équipes pédagogiques et du personnel administratif et les acteurs de la coopération riche entre la région de Fatick et la région nouvelle Aquitaine pour leur accompagnement. »





Revenant sur le choix de Toubacouta qui n’est pas fortuit, Coumba Touré de préciser: « cette ville située entre terre et mer, a toute la légitimité d’accueillir une telle manifestation scientifique, tout comme le master, en raison de la grande richesse de ses patrimoines naturels et culturels adaptés aux enseignements de terrain, aux projets tutorés et à la recherche appliquée. »





« Toubacouta a une riche histoire, elle a été très tôt l’espace de contacts et

d’échanges entre populations mandingues et françaises. Aujourd’hui, elle va devenir comme la Rochelle une ville universitaire au sein du parc national du Sine-Saloum, haut lieu de la recherche internationale avec sa faune, sa flore et sa biodiversité » a-t-elle expliqué.





« C’est une des portes d’entrée du delta du Saloum, reconnu Zone humide d’importance nationale et Réserve de Biosphère, classé par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité, au titre des biens mixtes en (2011) et membre de l’Association internationale des « Plus belles baies du monde » en (2006). Elle s’est imposée comme un haut lieu de l’écotourisme francophone » renchérit ’elle.